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Bilgi Şöleni’ndeki Yozgatlılar

Bakü’de düzenlenen ‘30. Yılında Uluslararası Türk Dünyası Bilgi’ şöleni etkinliğine Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu ile UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Öcal Oğuz da katıldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:01
Bilgi Şöleni’ndeki Yozgatlılar

Bakü'de ‘Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Türk Dünyası Bilgi’ adlı şölene Yozgatlı akademisyenler de katılıp, sunum yaptı. Türk Ocaklarının, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Azerbaycan Teknik Üniversitesinde düzenlediği etkinliğin açılış toplantısına Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz de katıldı. UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Öcal Oğuz ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu da katılarak, ‘Türk Konseyi ve Türk Dünyasının geleceği...’ başlıklı sunumumu gerçekleştirdi. ‘’Hiç şüphesiz somut ve akılcı adımlarla ilişkileri kurumsallaştırmalıyız’’ diyen Zorlu, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev ile de Bakü’de bir araya geldi. Zorlu, bölgedeki gelişmeler hakkında, Şefiyev ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

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