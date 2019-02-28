Bilgi Güvenliği Eğitimi

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası çalışanlarına yönelik Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Farkındalık eğitim semineri verildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bilgi güvenliğinin, kurumun en değerli varlığı olan bilginin kaybolmasını, zarara uğramasını, yok olmasını, yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek olduğuna dikkat çekti. Başkan Akay, ‘’Kurumlar için çok değerli ve korunması gereken bir varlık olan bilginin gizliliği, bütünlüğü, gerektiği zamanda hazır, erişilebilir olması kurumların hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir’’ dedi. Başkan Akay, bilgi kadar bilginin kaynaklarının da önemine değindi. Akay, ‘’İnsanlığın yaratılışından beri toplanan bilgiler, icat ve keşifler yaparak artmaktadır. Bu artan bilgi, berberinde bilgi güvenliğini de getirmektedir. Elde edilen bilgilerin gelecek kuşaklara doğru ve güvenilir olarak aktarılabilmesi için bilgi güvenliği çok önemlidir’’ diye konuştu.