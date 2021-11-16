BiLEZiKLERi ALTINDAN!

Ulusal ve uluslararası düzeyde bir kurum olan Halk Eğitim Merkezleri, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun, planlı kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm bireylere, ilgi, istek ve yeteneklerine göre, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte yaşam boyu öğrenme misyonuyla halka hizmet veriyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi, halkın mesleki, sosyal ve kültürel alanda bilgi birikimlerini ve becerilerini arttırmak için açtıkları kurslar ile insanların hem boş zamanlarını verimli geçirmelerini hem de ürettikleri ürünleri satarak gelirlerini arttırma imkanı sunuyor. Kursların tamamının ücretsiz olduğunu belirten Yozgat Halk Eğitim Merkezi Kursları Müdür Yardımcısı Sadık Şenol, kursların sadece Halk Eğitim Merkezi’nde değil, okulların içerisinde dikiş sanat kurslar ve el sanatları kursları ile Rehabilitasyon Merkezlerinde, huzurevlerinde, sevgi evlerinde, STK’larda, KADEM gibi birçok yerde de kurslarının olduğunu söyledi. Kurum içerisinde bilgisayar kursu, İngilizce kursu, çocuk gelişimi kursları, muhasebe, işaret dili gibi öncelikli kursların mevcut olduğuna vurgu yapan Şenol, ‘’Bunlar öncelikli kurslar. Çünkü kurumlara alım yapılırken bazen Milli Eğitim onaylı bilgisayar sertifikası, işaret dili sertifikası veya çocuk gelişimi sertifikası olanlar tercih ediliyor. Şu an belediyemiz birçok kreş açacak ve çocuk bakım sertifikası olmayanı almayacak. Belediye bu kursu alanları orada yardımcı eleman olarak çalıştıracağını söylüyor’’ dedi. Şenol, çini kursu, deri kursu, ahşap yakma kursu, ebru kursu, hat kursu gibi birçok hobi amaçlı yapılan kursların da olduğunun altını çizdi. Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kursların kişilerin kendilerini geliştirdiği, burada ürettiği ürünlerle evlerine maddi kaynak sağladığı yerler olarak da düşünülebileceğini söyleyen Şenol, ‘’ Mesela çini kursuna gelen kişi ürünlerin saf halini alır burada işler sırlar aşağıda fırınımız var. Fırında pişirilir daha sonra ürün ortaya çıkar bunu kendi yaptığı için ister evine koyar süs olarak isterse satışa sunar. Deri kursumuz var hakiki deriden el işlemesiyle cüzdan, çanta, kemer yapılıyor. Çocuklarına, torunlarına çanta, cüzdan yapanlar var. Biz bunları kişilere özel olarak da üretebiliyoruz. Kişinin adının yazdığı bir çanta, cüzdan yapabiliyoruz. Lazer makinemiz var deri dövüldükten sonra kişinin adı yazılarak özel ürünlerde üretilebiliyor. Kurumların isteklerine göre de özel tasarımlar yapabiliyoruz. Burada Valilik tarafından, siyasi partiler tarafından alınan bakanlara, bakan yardımcılarına, özel konuklara verilen birçok hediyemiz mevcut’’ diye konuştu. Şenol, döner sermaye üzerinden de satış yapabildiklerini, satılacak ürünleri duvarlara asarak, üzerlerine ücretleri yazarak sergilediklerini bildirdi. Kurslarda hem kadrolu öğretmenlerin hem de usta eğiticilerin olduğunu dile getiren Şenol, yatılı kuran kurslarında bile eğitici gönderdiklerini söyledi. Halk Eğitim Merkezi’nde 3-6 yaş kreşinin olduğunu çocuklarıyla gelmek isteyen kursiyerlerin çocuklarına da sabah 8’den akşam 4’e kadar bakıldığını hatta çocuklara da robotik kodlama ve İngilizce dersleri verdiklerini aktardı. Şenol, merkezin hafta sonu da açık olduğunu, hafta içi da akşam saatlerinde kurslarının devam ettiğini böylece çalışan insanlarında kurslara katılabileceğine dikkat çekti.

BAŞVURULAR BEKLENİYOR

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Kursları Müdür Yardımcısı Şenol, kurslara başvuru yapmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezi’ne gelerek form doldurabileceklerini ya da online olarak yozgathem.meb.k12.tr sitesinden de başvuru yapabileceklerini söyledi. Başvurmak isteyenlerin sitede hangi kursların olduğunu görebileceklerini vurgulayan Şenol, ‘’Bizler kursiyerlerin başvuru yaptıklarında verdikleri cep telefonu numarasına kurs açıldığı zaman, sırası gelen kursiyerlerimize mesaj göndeririz. Şu tarihte bir toplantımız var, kurs saatleri belli olacaktır diye. Bu şekilde kurslarımız başlar’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•