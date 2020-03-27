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Bildirimler zorunlu

YOZGAT İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, Dernekler Kanununda yapılan değişiklik ile derneğe yeni kabul edilen üyeler, üyeliği istifa, üyelikten çıkarılma gibi nedenlere bağlı olarak sona erenlerin bildirilmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

27 Mart 2020 Cuma 03:52
Bildirimler zorunlu

Düzenleyen değişiklik, resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Yurtlu, dernekler yöneticilerinin, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Yurtlu, bununla birlikte üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini, kimlik numarasını kabul edilme, sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlü olduklarını anlattı. Yurtlu, ‘’Dernek yöneticileri, söz konusu, üye bilgilerini mevcut DERBİS kullanıcı adı ve parolasıyla elektronik ortamda bildirecek veya kağıt ortamında İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliğine veya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirecekler. Yasal süresinde bildirim zorunluluğuna uymayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanacaktır’’ dedi.

Son Güncelleme: 26.03.2020 18:55
Anahtar Kelimeler:
Bildirimler Zorunlu
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