Bildirimler zorunlu

Düzenleyen değişiklik, resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Yurtlu, dernekler yöneticilerinin, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Yurtlu, bununla birlikte üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini, kimlik numarasını kabul edilme, sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlü olduklarını anlattı. Yurtlu, ‘’Dernek yöneticileri, söz konusu, üye bilgilerini mevcut DERBİS kullanıcı adı ve parolasıyla elektronik ortamda bildirecek veya kağıt ortamında İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliğine veya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirecekler. Yasal süresinde bildirim zorunluluğuna uymayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanacaktır’’ dedi.