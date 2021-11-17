Bildirim süresi uzatıldı

Yozgat İl sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernekler mevzuatında gerçekleştirilen yeniliklerle, dernek yöneticilerinin lehine olarak bildirim verme süresinin uzatıldığını bildirdi. Yurtlu, ‘’Dernek yöneticilerinin genel kurul toplantı sonuç bildirimi, dernek organlarında değişiklik bildirimi ile yerleşim yeri değişikliği bildirimleri en geç 45 gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilecek. Yasal süre içerisinde bildirimde bulunmayan dernek yöneticilerine idari para cezası uygulanacak. Söz konusu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak’’ dedi. Yurtlu, dernek yöneticilerinin, üyeliğe kabul edilenleri ve üyeliği sona erenleri yine 45 gün içerisinde DERBİS üzerinde bildirimde bulunacaklarını aktardı. Yurtlu, ‘’Diğer yandan, derneklerin yurt dışına yapacakları yardımlar için, önceden, yurt dışından alacakları yardımlar için ise yardımı kullanmadan önce mülki idare amirliğine DERBİS’ten bildirimde bulunacaklardır’’ bilgisini verdi.