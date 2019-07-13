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Bilal Şahin’e Teşekkür

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, modern bir İlahiyat Fakültesi binası ve uygulama cami yaptırarak, bağışlayan iş adamı Bilal Şahin’e katkılardan dolayı teşekkür edip, plaket takdim etti.

Bilal Şahin’e Teşekkür

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, modern bir İlahiyat Fakültesi binası ve uygulama cami yaptırarak, bağışlayan iş adamı Bilal Şahin’e katkılardan dolayı teşekkür edip, plaket takdim etti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Bilal Şahin’e Teşekkür

 Karadağ, başkanlığından yapılan senato toplantısında, İlahiyat Fakültesi’nin isminin ‘Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’ olarak değiştirilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Karadağ, “Hayırsever iş insanı Bilal Şahin Bey’in geçmişten bugüne üniversitemize çok önemli katkıları var. İlahiyat Fakültesi binası ve uygulama camii ile diğer katkıları için kendilerine müteşekkiriz. Biz de üniversite yönetimi olarak Bilal Şahin Bey’e üniversitemize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek amacıyla üniversitemize davet ettik. Kendileri bizleri kırmayarak geldiler teşekkür ediyorum” dedi. 
Karadağ, kararın YÖK’e sunulacağını, gelecek karara göre İlahiyat Fakültesi’nin isminin ‘Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’ olarak resmi hale geleceğini bildirdi.  Bu arada, Bilal Şahin, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kurulması planlanan diyaliz merkezine de cihaz desteğinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Hayırsever iş insanı Bilal Şahin, hastanemizde kurmayı planladığımız diyaliz merkezine başlangıç yaparak cihaz desteğinde bulundu. Bu merkezi kendi imkânlarımız ile kurmamız imkânsızdı. Bilal beyin bu girişimi bize cesaret verdi. Biz de kendi imkânlarımız ile iki cihaz alımı yapacağız.  İnşallah en kısa sürede diyaliz merkezini kurarak halkımızın hizmetine sunarız. Bilal Bey’in bu katkısı ile hastanemizde kuracağımız diyaliz merkezi hem eğitim amaçlı hem de hasta tedavisinde kullanılacak. Bilal Şahin Bey’e önemli katkılarından dolayı üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
 

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