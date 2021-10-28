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BiK Şube Müdüründen ziyaret

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:09
BiK Şube Müdüründen ziyaret

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret eden Bolluk, amaçlarının kurum amirlerine, belediye başkanlarına Basın İlan Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi aktarmak olduğunu söyledi. Sorgun Belediye Başkanı Ekinci de Sorgun Belediyesi olarak çok önemli çalışmalara imza attıklarını, ancak bu çalışmaların Sorgun yerel basınında yeterince yer almadığını ileri sürdü. Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bolluk'a teşekkür etti.

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