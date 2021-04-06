BiK Müdüründen ziyaret

Güler, Yozgat Valiliği ile birlikte çeşitli kurum, kuruluşları ziyaret için Yozgat’ta geldi. Bir dizi görüşmeler yapan Güler, gazete ziyaretlerinde de bulundu. Yaptığı ziyaretlerde kurum olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Güler, ilerleyen süreçte Yozgat’taki resmi ve özel kurumlarla birlikte yapabilecekleri projelere ilişkin istişarelerde bulundu. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile görüşen Güler, Yozgat basının ilan ve reklam alımlarına aracılık yapıp, bunları denetlediklerini belirtti, ilerleyen günlerde daha etkin çalışmalara imza atılacağının altını çizdi.