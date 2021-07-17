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Biçerdöverlere yakın takip

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinde hasat devam ederken, tarım sektöründe kullanılan iş makinaları da yakın takibe alındı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:41
Biçerdöverlere yakın takip

Yozgat bölgesinde hasat döneminin başlaması sebebiyle biçerdöver, traktör sürücüleri ile sahipleri uyarılıp, denetimler sıklaştırıldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, karayolunda seyir halinde bulunan biçerdöverlerin trafik kazalarına karşı gerekli önlemleri almak maksadıyla havanın kararması ile birlikte karayollarına çıkılmaması, gündüz vakti sürüş esnasında ise biçerdöverin ön tablası takılı haldeyken karayoluna çıkılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Tablanın biçerdöverin arka kısmında römork ile taşınması istenerek, sigortasız ve ‘G’ sınıfı sürücü belgesiz biçerdöverlerin karayoluna çıkılmaması hususlarında sürücülere karayolu üzerinde ve tarım arazisinde bilgilendirme yapıldı. Bulunması gereken belgeler ve ekipmanlar kontrol edildi. 

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Biçerdöverlere Yakın Takip
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