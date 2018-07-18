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Biçerdöverler tehlike saçıyor

YOZGAT’ta, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte kara yollarına ve köy yollarına, yasak olmasına rağmen biçim mekanizmalarını çıkartmadan çıkan biçerdöverler, araç sürücülerini tehlikeye düşürüyor.

Biçerdöverler tehlike saçıyor

YOZGAT’ta, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte kara yollarına ve köy yollarına, yasak olmasına rağmen biçim mekanizmalarını çıkartmadan çıkan biçerdöverler, araç sürücülerini tehlikeye düşürüyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Biçerdöverler tehlike saçıyor

Yozgat’tan geçen uluslararası karayollarında da görülebilen, kısa süre önce ise ölümlü trafik kazasına neden olan biçerdöverler, trafikte yaptıkları tehlikeli sürüşle sürücülere zor anlar yaşatırken adeta kazaya davet çıkarıyor. Köy yolları güzergahlarında bulunan alternatif yollarında ise tehlike daha da büyüyor. Zira önündeki biçim mekanizmasıyla zaten dar olan yolun kapanmasına neden oluyor. Yollarda zikzaklar yaparak, bir köyden diğer köye geçmeye çalışan biçerdöverlerin trafiği tehlikeye soktukları, yetkililerin bu soruna bir an önce çare bulması gerektiği kaydedildi. 

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