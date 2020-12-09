Biçerdöverler eskidi

Yerköy, Şefaatli ve Çiçekdağı ilçelerinde bulunan biçerdöverler, Türkiye’de yaklaşık 120 milyon dekar alandaki hububat hasadında görev alıyor. Hasat sırasındaki ürün kayıplarının önlenebilmesi için devletin biçerdöver alımlarına destek olması gerektiği belirtildi. Mevcut biçerdöverlerin eski olması nedeniyle ürün kaybına da neden olduklarına dikkat çekilerek, biçerdöverleri sahiplerinin yaşanılan darboğaz nedeniyle yenileme imkanının bulunmadığı, bu nedenle bakanlığın destek vererek, yeni üretim sezonunda yeni biçerdöverlerin hizmete sunulmasına sağlaması gerektiği bildirildi. Hasat sırasındaki ürün kayıplarının önlenebilmesi için devletin biçerdöver alımlarına destek olması gerektiğine vurgu yapılarak, ‘’Bu sebeple Biçerdöverlerin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde uygulanan sübvansiyonlu krediler kapsamında sıfır faizli olarak desteklenmesinin yanı sıra, hibe destekli uygulamaları ve benzeri uygulamalarla satın alınmasının desteklenmesini istiyoruz’’ denildi.