Kamuoyunda trafik konusundaki farkındalığın en üst noktaya çekilmesi amaçlanan çalışmalar ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganı ile hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ temalı yeni bir kampanya düzenliyor.