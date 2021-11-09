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Bi Hareketine Bakar Hayat

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı.

09 Kasım 2021 Salı 00:14
Bi Hareketine Bakar Hayat

 Kamuoyunda trafik konusundaki farkındalığın en üst noktaya çekilmesi amaçlanan çalışmalar ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganı ile hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ temalı yeni bir kampanya düzenliyor.

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