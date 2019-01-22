Beyin Haritaları eğitimi

SORGED ofisinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında katılımcılara, ‘Beynin doğal öğrenme prensipleri kullanılarak oluşturulan, beynin her iki yarım küresini aynı anda uyaran ve beyinde öğrenmeyle ilgili çok sayıda snaps bağlantıları oluşturan yeni bir not tutma tekniği’ olduğu hatırlatıldı. Beyin Haritaları ile daha zekice düşün, daha iyi yeni fikirler üret, daha hızlı öğren, daha iyi hatırla, daha iyi planla, daha iyi yönet, daha iyi öğret, daha iyi anlat, daha iyi sunular yap, daha verimli çalış ve daha iyi iletişim kur modülleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Eğitmen Abdulkadir Karadıman tarafından verilen eğitimlere katınlar, ‘Kendi beyin haritalarını hazırlayabilme, yeni fikirler için Beyin Haritalarını kullanabilme’ konularında bilgi sahibi oldu. Katılımcılara belgeleri törenle verildi.