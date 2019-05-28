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BEYDER’den buluşturan iftar

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(BEYDER)tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde Yozgatlı vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

BEYDER’den buluşturan iftar

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(BEYDER)tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde Yozgatlı vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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BEYDER’den buluşturan iftar

BEYDER tarafından her ramazanda geleneksel hale getirilen iftar etkinliği Kent Park Cafe Hausse bahçesinde gerçekleşti.

İftar etkinliğine çok sayıda akademisyen, bürokrat, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, her yıl geleneksel olarak tertip edilen iftar etkinliğinde bu sene de bir araya gelmenin hazzını yaşadıklarını bildirdi.

Yozgatlı vatandaşlar ile aynı sofrada, manevi bir iklimde iftar açmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Aydoğan Bilir, “Soframıza oturan, bizlerle ekmeğini bölüşen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hepimizin mübarek Ramazan bayramına da birlik, dirlik ve huzur içerisine ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

İftar yemeğinin ardından öğrencilerle birlikte tüm katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber:Mustafa TEKER

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