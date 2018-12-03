Beyder’de sohbete devam

Bozok Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. Gökberk Yücel, ‘Türklerde Mekân ve Kimlik ilişkisi’ konusunda, katılımcılarla sohbet etti. Yücel, insanın mekânla olan ilişkisini, faille fiil arasındaki ilişki üzerinden tanımlamak gerektiğini, insanın mekânla bu düzlemde kurduğu ilişkinin esasında onun hafızasını oluşturduğunu söyledi. Gökberk Yücel, ‘’Tarihi kaynaklarda Türklerin İslamiyet öncesinde de inançları çerçevesinde mekâna kutsallık atfettiklerinin anlaşıldığı, ancak bu anlayışın İslamiyet'in kabulüyle İslamiyet’in değer yargıları çerçevesinde çok daha derinleşmiştir’’ dedi.

Sohbet sonrasında BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, Öğretim Üyesi Dr. Gökberk Yücel'e, üzerinde isminin yazılı olduğu bir tabak takdim etti.