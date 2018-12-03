Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96512
ALTIN
204.392
DOLAR
5.1602
STERLİN
6.5973
EURO
5.8632

Beyder’de sohbete devam

BOZOK Eğitim ve Kültür Derneği, sohbet toplantılarını sürdürüyor.

Beyder’de sohbete devam

BOZOK Eğitim ve Kültür Derneği, sohbet toplantılarını sürdürüyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
25 Okunma
Beyder’de sohbete devam

Bozok Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. Gökberk Yücel, ‘Türklerde Mekân ve Kimlik ilişkisi’ konusunda, katılımcılarla sohbet etti. Yücel, insanın mekânla olan ilişkisini, faille fiil arasındaki ilişki üzerinden tanımlamak gerektiğini, insanın mekânla bu düzlemde kurduğu ilişkinin esasında onun hafızasını oluşturduğunu söyledi. Gökberk Yücel, ‘’Tarihi kaynaklarda Türklerin İslamiyet öncesinde de inançları çerçevesinde mekâna kutsallık atfettiklerinin anlaşıldığı, ancak bu anlayışın İslamiyet'in kabulüyle İslamiyet’in değer yargıları çerçevesinde çok daha derinleşmiştir’’ dedi.
Sohbet sonrasında BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, Öğretim Üyesi Dr. Gökberk Yücel'e, üzerinde isminin yazılı olduğu bir tabak takdim etti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
PATRON OLUYORLAR
PATRON OLUYORLAR
PROTOKOL YOLU
PROTOKOL YOLU
Kazada ölen öğretmen üzdü
Kazada ölen öğretmen üzdü
AK Parti’de Başkanlar istifa etti
AK Parti’de Başkanlar istifa etti
Eyleme destek verdiler
Eyleme destek verdiler
Şiirli gece büyük ilgi gördü
Şiirli gece büyük ilgi gördü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim