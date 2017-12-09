BEYDER’de dil semineri

Gençlere yönelik gerçekleşen seminerde, İngiltere’de ticaret ve turizm konularında faaliyet sürdüren Ceyhan İnci, katılımcılara yurt dışı eğitim programları ve dil eğitimi konularında seminer verdi. Dernek binasında gerçekleşen konferansa BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Başkan Yardımcısı Recep Temel, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı. Seminerde dil eğitimi, kolej eğitimi, master programları, doktora programları, yurt dışı üniversite eğitimleri ve turizm alanında bilgiler verildi. Program sonunda BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Ceyhan İnci’ye seminerinden dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. Ceyhan İnci de, Bilir’e teşekkür etti.