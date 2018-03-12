BEYDER’de basın konuşuldu

Gazeteci Çelikkaya, katılımcılara Anadolu basınının ortaya çıkışı, tarihsel süreci, Anadolu basınının işlevi, bugünkü konumu, gazetecilik hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi.
Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya, Yozgat basınının bugün içinde bulunduğu durum, basın sektörünün yaşadığı sıkıntılar, ilimizde yayın hayatını sürdüren gazeteler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Çelikkaya, katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak, konferansı sonlandırdı.
BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Çelikkaya’ya konferansından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu.
Gazeteci Çelikkaya, katılımcılara Anadolu basınının ortaya çıkışı, tarihsel süreci, Anadolu basınının işlevi, bugünkü konumu, gazetecilik hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi.
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