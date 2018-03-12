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BEYDER’de basın konuşuldu

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bu hafta Anadolu Basını ele alındı, Gazeteci Seyfi Çelikkaya, görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

BEYDER’de basın konuşuldu

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bu hafta Anadolu Basını ele alındı, Gazeteci Seyfi Çelikkaya, görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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BEYDER’de basın konuşuldu

Gazeteci Çelikkaya, katılımcılara Anadolu basınının ortaya çıkışı, tarihsel süreci, Anadolu basınının işlevi, bugünkü konumu, gazetecilik hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi.
Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya, Yozgat basınının bugün içinde bulunduğu durum, basın sektörünün yaşadığı sıkıntılar, ilimizde yayın hayatını sürdüren gazeteler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Çelikkaya, katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak, konferansı sonlandırdı.
BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Çelikkaya’ya konferansından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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