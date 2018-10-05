Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588

BEYDER sohbetleri başlıyor

BOZOK Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği(BEYDER) tarafından düzenlenen Cuma sohbetleri bugünkü program ile başlayacak.

BEYDER sohbetleri başlıyor

BOZOK Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği(BEYDER) tarafından düzenlenen Cuma sohbetleri bugünkü program ile başlayacak.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
78 Okunma
BEYDER sohbetleri başlıyor

BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, bir şehrin kalkınmasının şehrin bütün unsurlarının katılımıyla mümkün olduğunu belirtti. Merkezi hükümet ve yerel idarecilerin ise şehrin gelişmesi için ellerinden yapması gerektiğini ifade etti. Şehirde yaşayan herkesin kalkınma sürecini sahiplenmesi ve gücü nispetinde katkı sağlaması gerektiğinin altını çizen Bilir, “Bugün şehrimizle ilgili bir eksiklik olduğundan bahsediyorsak, bunun ne olduğuna ve nasıl çözüleceğine dair somut adımlar atmamız veya atılan adımların içerisinde bulunmamız gerekir” dedi.

BEYDER’in bu amaçla kurulmuş ve bu uğurda kendi imkânlarıyla şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı üretmeye çalıştığını anlatan Bilir, “BEYDER, tabiri caizse’kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım’ demiş, gücünü Türk Milleti’nin değerlerine sadakatten almış, hukuku her şeyin üzerinde tutan, eğitimi ve eğitim çalışmalarını sorunların çözümünde ‘olmazsa olmaz’ gören bir sivil toplum kuruluşudur” dedi.
Aydoğan Bilir, gelenek haline gelen Cuma sohbetlerine bugün itibariyle yeni faaliyet dönemi çerçevesinde başlayacaklarını, ilk konuklarının Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Abdullah Doğan olduğunu belirterek, tüm vatandaşları sohbete davet etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Anne Sütünün önemi anlatıldı
Anne Sütünün önemi anlatıldı
Kestane mobilya oluyor
Kestane mobilya oluyor
Zamanla sararacak
Zamanla sararacak
Aşure dağıttılar
Aşure dağıttılar
Koordinasyonda ortak şikayet
Koordinasyonda ortak şikayet
Dualarla açıldı
Dualarla açıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim