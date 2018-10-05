BEYDER sohbetleri başlıyor

BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, bir şehrin kalkınmasının şehrin bütün unsurlarının katılımıyla mümkün olduğunu belirtti. Merkezi hükümet ve yerel idarecilerin ise şehrin gelişmesi için ellerinden yapması gerektiğini ifade etti. Şehirde yaşayan herkesin kalkınma sürecini sahiplenmesi ve gücü nispetinde katkı sağlaması gerektiğinin altını çizen Bilir, “Bugün şehrimizle ilgili bir eksiklik olduğundan bahsediyorsak, bunun ne olduğuna ve nasıl çözüleceğine dair somut adımlar atmamız veya atılan adımların içerisinde bulunmamız gerekir” dedi.

BEYDER’in bu amaçla kurulmuş ve bu uğurda kendi imkânlarıyla şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı üretmeye çalıştığını anlatan Bilir, “BEYDER, tabiri caizse’kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım’ demiş, gücünü Türk Milleti’nin değerlerine sadakatten almış, hukuku her şeyin üzerinde tutan, eğitimi ve eğitim çalışmalarını sorunların çözümünde ‘olmazsa olmaz’ gören bir sivil toplum kuruluşudur” dedi.

Aydoğan Bilir, gelenek haline gelen Cuma sohbetlerine bugün itibariyle yeni faaliyet dönemi çerçevesinde başlayacaklarını, ilk konuklarının Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Abdullah Doğan olduğunu belirterek, tüm vatandaşları sohbete davet etti.