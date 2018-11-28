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BEYDER ara vermiyor

BOZOK Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği(BEYDER) Cuma Sohbetleri adını verdiği akademik ve kültürel etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

BEYDER ara vermiyor

BOZOK Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği(BEYDER) Cuma Sohbetleri adını verdiği akademik ve kültürel etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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BEYDER ara vermiyor

BEYDER’in bu haftaki konuğu Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu oldu. Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, katılımcılara ‘Pazarlama ve Pazarlama Etiği’ konulu konferans verdi. Özellikle gençlere yönelik faydalı bilgiler aktaran Kurtoğul, günümüzde pazarlama denilince zihinlerde olumsuz bir yargı oluştuğunu, bunda gerek işletmelerin gerek doğrudan pazarlama faaliyeti icra edenlerin etik ve ahlak dışı davranışlarının sebep olduğunu vurguladı. Kurtoğlu, etik dışı pazarlama faaliyetlerine karşı tek başına hukuki yaptırımların çözüm olmayacağını, aile başta olmak üzere, eğitim kurumlarında bu konular üzerinde durulması gerektiğine dikkat çekti. Program sonunda BEYDER üyesi Muharrem Arslan tarafından Ramazan Kurtoğlu’na günün anısına hediye takdimi yapıldı.

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