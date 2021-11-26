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Beyaza büründük

İç Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken Yozgat’ta gece başlayan kar yağışı ile insanlar sabah beyaza bürünmüş bir güne gözlerini açtı. Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık ile birlikte Çapanoğlu Kentparkta tablo gibi görüntüler ortaya çıktı.

26 Kasım 2021 Cuma 00:57
Beyaza büründük

Uzun bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta gece başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Önceki gün etkili olan yağmur, gece yerini kara bıraktı. Beyaza bürünen Yozgat’ta Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık ile birlikte Çapanoğlu Kent Park, Spor Vadisi gibi alanlarda da ortaya tablo gibi görüntüler çıktı. Sabah öğrenciler, okul önlerinde kartopu oynayarak eğlendi. Yozgat’ta bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık eksi 2 ila 7 derece dolayında hissedilecek. Yarından itibaren Pazartesi gününe kadar sağanak yağış bekleniyor. Yarın hava sıcaklığı 2 ile 13 derece, Pazar günü 8 ila 12 derece, Pazartesi günü de 7 ila 17 derece dolayında hissedilmesi tahmin ediliyor.

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