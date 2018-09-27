Beyaz önlük giydiler

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Tıp Fakültesinin genel ve fiziki durumu hakkında bilgiler verdi. Çiçekçioğlu, tıp fakültesine yerleşen öğrencilerin hayatlarının çok önemli bir dönüm noktasında olduklarını hatırlattı. Çiçekçioğlu,

“Beyaz Önlük ile sevgili öğrencilerimize artık yeni bir döneme girdiklerini ve çok çalışarak bunu ömür boyu vicdanın, temiz ahlakın ve dürüstlüğün bir simgesi olarak üzerlerinde gururla taşıyacaklarını işin başında hatırlatmayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile sevgili öğrencilerimiz, vicdanınızın da önlüğünüzün de ömür boyu bembeyaz kalmasını dilerim” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, doktorluğun önemli ve kutsal bir meslek olduğuna vurgu yaptı ve öğrencileri tebrik etti. Bozok Üniversitesinde nitelikli ve kaliteli bir eğitim-öğretim için rektörlük olarak her şeyi yapacaklarını ifade eden Rektör Karacabey,

“Başarmak istediğiniz zaman başaracağınıza inanıyorum. Bu noktada genç doktor adaylarımıza bir şey söylemek istiyorum. Hayatta ne olmak istiyorsanız mutlaka olursunuz. Başarmak istediğiniz şeyi mutlaka başarırsınız; yeter ki başarının şartlarını yerine getirin” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından daha önce Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmış öğretim üyelerine plaket takdimi yapıldı. Tıp Fakültesi’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ders başı yapan toplam 82 doktor adayı "Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadı. Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.