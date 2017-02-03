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Beyanname zamanı...

03 Şubat 2017 Cuma 05:47
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Yozgat SMMM Odası başkanı Ahmet Bulut, gelir vergisi beyannamelerinin 01-27 Şubat tarihleri arasında verileceğini hatırlattı.

Beyanname zamanı...
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla sadece meslektaşlarının sesi olmak yerine mükelleflere de önemli bilgiler aktaran SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, 2016 yılına ait  şubat  ayında verilmesi gereken ve geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01-27 Şubat 2017 tarihleri arasında vermeleri gerektiğini hatırlattı.
Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin 2 eşit taksitte ödeneceğini kaydeden Bulut; "Birinci taksit 28 Şubat 2017 tarihine kadar, ikinci taksit ise 1-30 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenecektir.
Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2016 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 01-27 Mart 2017 tarihleri arasında verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir" diye konuştu. 

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