Beyanname zamanı...

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla sadece meslektaşlarının sesi olmak yerine mükelleflere de önemli bilgiler aktaran SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, 2016 yılına ait şubat ayında verilmesi gereken ve geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01-27 Şubat 2017 tarihleri arasında vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin 2 eşit taksitte ödeneceğini kaydeden Bulut; "Birinci taksit 28 Şubat 2017 tarihine kadar, ikinci taksit ise 1-30 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenecektir.