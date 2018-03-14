Beyanname uyarısı

Yozgat il genelindeki 151 derneğin yöneticilerini derneklerin iş ve işlemleri konusunda bilgilendirip, DERBİS sistemini uygulamalı olarak anlatmayı planlayan İl Dernekler Müdürü Yurtlu, Çayıralan ve Çandır ilçesinde bulunan dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Çayıralan’da, Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim programında, beyanname konusuna değinen İl Müdürü Yurtlu, “Dernek yöneticileri, derneğin 2017 yılı Beyannamesini Nisan ayı sonuna kadar vermelidir. Aksi takdirde idari işleme maruz kalırlar” diyerek, hatırlatmada bulundu.