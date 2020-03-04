Beyanname dönemi başladı

Bulut, ‘’Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir’’ dedi. Bulut, geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç, iratların biri veya birkaçından oluşan mükelleflerin ‘Yıllık Gelir Vergisi’ beyannamelerini ‘Hazır Beyan Sistemi’ üzerinden kolayca gönderebileceklerini, mükelleflerin ‘www.gib.gov.tr)’üzerinden 7 gün 24 saat beyanlarını ulaştırabileceklerini kaydetti. Bulut, ‘’2019 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere ödeyeceklerdir. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2020 tarihine kadar, ikinci taksit ise, 31 Temmuz 2020 resmi tatile rastlaması nedeniyle 4 Ağustos 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Mükelleflerimiz vergilerini, www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebileceklerdir’’ diye konuştu. Bulut, ‘Hazır Beyan Sistemi’ ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç, iratlardan kaynaklı gelir vergisinin internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile 02:00-23:45 saatleri arasında ödenmesinin mümkün olduğunu da bildirdi. Bulut, ‘’Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerimiz Vergi İletişim Merkezi-189’u arayarak randevu talep etmeleri halinde, adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.