Beyanda son gün 30 Nisan

Möhür yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi Sicil Kanunu kapsamında üretime dayalı Sanayi Sicil Belgesi bulunan kurum/kuruluş, firma ve şahısların 2020 yılına ait ‘Yıllık İşletme Cetvelini’ e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden en geç 30 Nisan 2021 günü akşam saat 24.00’a kadar vermeleri gerektiği uyarısını yaptı. Möhür, ‘’Yıllık İşletme Cetvelinin doldurulup ‘İl Müdürlüğüne Gönder’ butonu kullanılarak gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde gönderme işlemi yapılmaz ise Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş sayılacaktır. Kanun gereğince, süresi içerisinde yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi işletmelerine bin 730 lira idari para cezası uygulanacaktır’’ dedi. Möhür, Sanayi Sicil Kanunu gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde, sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi, unvan, adres, kapasite raporu güncellemesi/değiştirmesi, makine teçhizat, tescilli sermaye değişiklikleri gibi bir değişiklik olması durumunda bir ay içinde bilgi verilmesi zorunlu olduğunu anlattı. Möhür, ‘’Kanun gereğince, beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde bildirmeyen sanayi işletmelerine bin 730 Lira idari para cezası uygulanmaktadır’’ ifadelerini kullandı.