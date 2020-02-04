Beyan Dönemi başladı

Bulut, beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin birinci taksitinin 2 Mart 2020 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, 2 eşit taksitte ödeneceğini bildirdi. Bulut, ‘’Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 -31 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir’’ dedi.