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Beyan Dönemi başladı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 2 Mart 2020 tarihine kadar Defter-Beyan Sistemi üzerinden vermeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Beyan Dönemi başladı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 2 Mart 2020 tarihine kadar Defter-Beyan Sistemi üzerinden vermeleri gerektiği uyarısında bulundu.

04 Şubat 2020 Salı 03:32
Beyan Dönemi başladı

Bulut, beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin birinci taksitinin 2 Mart 2020 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, 2 eşit taksitte ödeneceğini bildirdi. Bulut, ‘’Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 -31 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir’’ dedi.

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Beyan Dönemi Başladı
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