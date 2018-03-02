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Beyan Dönemi başladı

YOZGAT SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mart ayının gelmesi ile birlikte konut ve işyeri sahiplerinin beyanname döneminin başladığını söyledi.

Beyan Dönemi başladı

YOZGAT SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mart ayının gelmesi ile birlikte konut ve işyeri sahiplerinin beyanname döneminin başladığını söyledi.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Beyan Dönemi başladı

Bulut, ‘Geçen yıl işyeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 1 Mart 2018 tarihinde başlamış bulunmaktadır. 2017'de, kiraladığı konuttan 3 bin 900 liranın, iş yerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 26 Mart'a kadar beyan vermek zorundadır’ dedi.
Bulut, Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan döneminin başladığını hatırlatarak,  ‘İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek’ diye konuştu.
 

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