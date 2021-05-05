Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416
ALTIN
476.223
DOLAR
8.3124
STERLİN
11.5630
EURO
9.9848

Beton törenle döküldü

SARAYKENT İlçesinde yapımı planlanan Millet Bahçesi içerisindeki Kıraathanenin temel betonu törenle atıldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:31
Beton törenle döküldü

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, proje hakkında bilgi verdi, ‘’İlçemiz Millet Bahçesi projesi kapsamında yapımına başlanılan Millet kıraathanesi binamızın, temel betonu atımına başlanılmıştır’’ dedi. Millet Bahçesi projesi ile ilgili ihalenin Şubat ayı içerisinde yapıldığını bildiren Öçal, Divanlı Göleti çevresinde yapımına başlanılan Millet Bahçesi’nin 672 metrekare kapalı alana sahip olacağını bildirdi. 544 metrekare olan Millet Kıraathanesinin temel betonunu da attıklarını kaydeden Öçal, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlattı. Başkan Öçal, toplamda 26 bin metrekarelik bir alan içerisinde projelendirilen Millet Bahçesi içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terasları, oturma bankları, yeşil alanlar gibi birçok sosyal tesisinin bulunduğunu sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Beton Törenle Döküldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haneleri Geziyorlar
Haneleri Geziyorlar
Çevre düzenlemesi
Çevre düzenlemesi
Hayır Çarşısı hizmet veriyor
Hayır Çarşısı hizmet veriyor
Yardımlara devam
Yardımlara devam
Mevsimlikler gelmeye başladı
Mevsimlikler gelmeye başladı
Başarı Belgesi verildi
Başarı Belgesi verildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim