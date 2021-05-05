Beton törenle döküldü

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, proje hakkında bilgi verdi, ‘’İlçemiz Millet Bahçesi projesi kapsamında yapımına başlanılan Millet kıraathanesi binamızın, temel betonu atımına başlanılmıştır’’ dedi. Millet Bahçesi projesi ile ilgili ihalenin Şubat ayı içerisinde yapıldığını bildiren Öçal, Divanlı Göleti çevresinde yapımına başlanılan Millet Bahçesi’nin 672 metrekare kapalı alana sahip olacağını bildirdi. 544 metrekare olan Millet Kıraathanesinin temel betonunu da attıklarını kaydeden Öçal, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlattı. Başkan Öçal, toplamda 26 bin metrekarelik bir alan içerisinde projelendirilen Millet Bahçesi içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terasları, oturma bankları, yeşil alanlar gibi birçok sosyal tesisinin bulunduğunu sözlerine ekledi.