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BESLAN MELEKLERi ANILDI

ÇOCUK ve Kadınların rehin alındığı, tarihe 'Beslan Katliamı' olarak geçen olayda yaşamını yitiren çocukların anısına, merkezi İstanbul'da bulunan Alan Vakfı ile Oset Kökenli vatandaşların yaşadığı Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı Köyü Muhtarlığı işbirliğinde, katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

BESLAN MELEKLERi ANILDI

ÇOCUK ve Kadınların rehin alındığı, tarihe 'Beslan Katliamı' olarak geçen olayda yaşamını yitiren çocukların anısına, merkezi İstanbul'da bulunan Alan Vakfı ile Oset Kökenli vatandaşların yaşadığı Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı Köyü Muhtarlığı işbirliğinde, katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
BESLAN MELEKLERi ANILDI

Poyrazlı köyündeki anma programı, her bir çocuk için dikilen fidanlarla oluşturulan 'Beslan Melekleri Koruluğu' ile Kuzey Osetya'da bir araya gelen sanatçılardan oluşan 8 gencin, bisikletlerle yola çıkarak bin 500 kilometre kat edip, korulukta inşa edilen ‘Beslan Anıtı’ bölgesinde yapıldı. Alan Vakfı Genel Başkanı Sadrettin Kuşoğlu, vakıf yöneticileri ve Vakfın Ankara Şubesi yöneticileri ile Poyrazlı Köyü Halkının da katıldığı anma programında, Beslan’da katledilen çocuklar anıldı, terörün her türlüsü lanetlendi. Alan Vakfı Genel Başkanı Sadrettin Kuşoğlu, Beslan'da hayatlarını kaybeden çocukların her yıl anıldığını hatırlatarak, "Poyrazlı köyünde bir yıl önce her çocuk adına bir fidan dikilerek, bu koruluk oluşturuldu. Beslan Katliamının yıldönümü nedeniyle oluşturulan koruluk içerisinde gençlerimiz tarafından yapılan anıt çeşmenin açılışını da geçer yıl yaptık. Bu anıt çeşme, katliamın yaşandığı okulu temsil etmektedir. İçeride bulunan çocukların korkulu anlar yaşarken yaşadıkları susuzluğu, suya ulaşamamalarını konu edinmektedir. Burada akan bir çeşme bulunmasına rağmen, oraya kimse ulaşamamaktadır" dedi. Poyrazlı Köyü Muhtarı Hüseyin Şahingöz de, Avrupa'nın birçok bölgesinde Beslan Katliamını konu alan, protesto amaçlı anıtların bulunmasına karşın, Türkiye'de bunun eksikliğinin hissedildiğini, bunu gidermek üzere Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı köyünün seçilerek, gençler tarafından anıtın yapıldığını ifade etti. Şahingöz, “Beslan’da hayatlarının ilkbaharında yaşamını yitiren çocuklarımızı her yıl hüzünle anmanın ötesinde, bu anıt bize terörün korkunç yüzünü de gösteriyor “ diye konuştu. Gazeteci Ahmet Zorlu da, “Dünyanın neresinde olursa olsun, savaş ve teröre kurban giden çocuk için yüreği burkulmayan, üzüntü duymayan kim olursa olsun, insanlığını gözden geçirmelidir” diyerek, savaş ve terör kurbanı bütün çocukların insanlığın ortak acısı olması gerektiğini dile getirdi. Daha sonra Poyrazlı Köyü halkı tarafından anma programına katılanlara yemek ikramı gerçekleştirildi.
 

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