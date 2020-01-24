Besiciye akademik destek

Genel olarak hayvan beslemenin ilkelerinin anlatılıp, ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekleri programa üreticilerin, Zootekni Bölümü web sayfasından ulaşabilecekleri kaydedildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Türker, Android işletim sistemli cep telefonlarına kolayca indirilerek kullanılabilecek şekilde hazırlanan programı ile üreticilere konu ile ilgili eğitim ve destek verilmeye çalışıldığını söyledi. Türker, Yozgat il merkezinde düzenlenecek olan eğitim programının 28 Ocak 2020 tarihinde saat 09.30'da Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Merkezi Bozok salonunda gerçekleştirileceğini de bildirdi. Prof. Dr. Türker, ‘’Hayvancılıkta girdilerin en büyük kısmını yem giderleri oluşturmaktadır. Yem giderlerini düşürmek, üretimi artırmanın yollarından biri hayvanların ihtiyacı olan uygun karma yemleri hazırlamaktır. Bu amaçla yetiştiricilere destek olmak üzere kendi yemlerini kolayca yapacakları bir rasyon programı hazırlanıp, hizmete sunuldu. Program, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteni Bölümü web sayfası üzerinden yetiştiricilerin erişimine açıldı. Üreticiler, ellerindeki yem hammaddelerini kullanarak daha ucuz yem yapma imkanına kavuşacaktır. Bu durum, üretimin en önemli girdisi olan yem masraflarının azaltılması ve daha dengeli bir beslenme ile üretimin artırılmasına katkı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı.