Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90529
ALTIN
213.794
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7603
EURO
6.0725

BESiCiYE 2.1 MiLYON

MERA Hayvancılığı yetiştirici bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta son iki yıl içerisinde besicilere 2 milyon 102 bin lira mali hibe desteğinde bulunuldu.

BESiCiYE 2.1 MiLYON

MERA Hayvancılığı yetiştirici bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta son iki yıl içerisinde besicilere 2 milyon 102 bin lira mali hibe desteğinde bulunuldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
6 Okunma
BESiCiYE 2.1 MiLYON

Türkiye’deki toplam mera varlığının yüzde 52’sini, büyükbaş hayvan varlığının da yüzde 32’sini barındıran aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 31 ilde meralar, hayvancılık yapmak isteyenlere ‘ıslah etmeleri şartıyla’ kiraya verilerek, meraların atıl kalmaması sağlanıyor. En az 500 baş damızlık gebe düve üretim merkezleri oluşturulması kapsamında, Boğazlıyan Devecipınar bölgesinde bulunan çiftlik de mali destek alarak, tesislerini yenileyip, hayvan sayını artırdı. Bu çerçevede, 4 ayını doldurmuş, tüm aşıları zamanında ve düzenli yapılmış buzağılara 750 lira destek verilip, ahır ve ağıl yapımına yüzde 50, düve alımına ise yüzde 30 hibe sağlandığı ifade edildi. Yozgat’ta Mera Hayvancılığı yetiştirici bölgeleri projesi kapsamında Boğazlıyan Devecipınar Damızlık Düve Çiftliğine 2017 yılında inşaat, makine, damızlık düve alımı için yüzde 50 hibe verildi. Yapılan çalışmalara karşılık 1.1 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. 2017 yılında 200 baş ve üzeri hayvanlar için yüzde 30 hibe desteğinden yararlanmak üzere 88 besici başvuruda bulundu. 5 bin 105 hayvan alımı karşılığında 840 bin lira hibe desteği verildi. Bu yıl ise 18 besici başvuru yaptı. Alınan 735 hayvan için 162 bin lira hibe verildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hayvan sevgisi
Hayvan sevgisi
Kimse üşümesin
Kimse üşümesin
Böyükata Beyder'de konuştu
Böyükata Beyder'de konuştu
Pancar tatlandı
Pancar tatlandı
Gençler, sorunlarını anlattı
Gençler, sorunlarını anlattı
Huzurlu gün
Huzurlu gün

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim