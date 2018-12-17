BESiCiYE 2.1 MiLYON

Türkiye’deki toplam mera varlığının yüzde 52’sini, büyükbaş hayvan varlığının da yüzde 32’sini barındıran aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 31 ilde meralar, hayvancılık yapmak isteyenlere ‘ıslah etmeleri şartıyla’ kiraya verilerek, meraların atıl kalmaması sağlanıyor. En az 500 baş damızlık gebe düve üretim merkezleri oluşturulması kapsamında, Boğazlıyan Devecipınar bölgesinde bulunan çiftlik de mali destek alarak, tesislerini yenileyip, hayvan sayını artırdı. Bu çerçevede, 4 ayını doldurmuş, tüm aşıları zamanında ve düzenli yapılmış buzağılara 750 lira destek verilip, ahır ve ağıl yapımına yüzde 50, düve alımına ise yüzde 30 hibe sağlandığı ifade edildi. Yozgat’ta Mera Hayvancılığı yetiştirici bölgeleri projesi kapsamında Boğazlıyan Devecipınar Damızlık Düve Çiftliğine 2017 yılında inşaat, makine, damızlık düve alımı için yüzde 50 hibe verildi. Yapılan çalışmalara karşılık 1.1 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. 2017 yılında 200 baş ve üzeri hayvanlar için yüzde 30 hibe desteğinden yararlanmak üzere 88 besici başvuruda bulundu. 5 bin 105 hayvan alımı karşılığında 840 bin lira hibe desteği verildi. Bu yıl ise 18 besici başvuru yaptı. Alınan 735 hayvan için 162 bin lira hibe verildi.