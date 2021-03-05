Besiciliğe destek

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığının mali desteği ile küçükbaş hayvan yıkama makinelerini hizmete sundu. Yozgat il genelinde koyun yıkama makinelerinin yaygınlaştırılacağını bildiren Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, koyunlarda görülen dış parazitler, özellikle de bit, pire gibi insektler ile akar ve kenelerden korunmanın hayvan sağlığı açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Özkaya, alınan koyun yıkama makinaları ile dış parazitlere karşı etkili, hijyenik ilaçlama yapılabileceğini, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş üreticisine makinalarla hizmet edileceğinin altını çizdi. Özkaya, ‘’Parazitlerin bir kısmı hayvanlarda kan kaybına, anemiye, ısırılan yerde fiziksel hasara, alerjik reaksiyonlara, diğer hastalıklara karşı direncin azalmasına, ağırlık kaybına, süt veriminde düşmeye, yemden yararlanmanın azalmasına, üreme bozukluklarına gibi pek çok olumsuz etkiye neden olmaktadır. İstenmeyen etkilerden, yapılan mücadele masraflarından dolayı üreticimiz büyük ekonomik kayıplara uğramaktadır’’ dedi. Özkaya, özellikle ilkbahar aylarının başlamasıyla beraber başlayan mera ve yaylacılık faaliyetlerinin, dış parazitler ve hastalıklar yönünden önem arz ettiğini kaydetti. Özkaya, ‘’Kırsal alanın şartlarının zorlukları nedeni ile yeterli düzeyde banyo ve yıkama gibi dış paraziter mücadele gerçekleştirilememektedir. Bu açıdan alınan koyun yıkama makinaları ilimiz üreticisine ve hayvancılığına katkı sağlamak açısından önemlidir’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•