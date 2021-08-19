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Besicilere çadır desteği

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 25 portatif küçükbaş hayvan çadırı kurulacak.

19 Ağustos 2021 Perşembe 00:25
Besicilere çadır desteği

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan ‘Koyunlar KOP ile Çadırına Kavuşuyor’ adlı proje kapsamında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 25 portatif küçükbaş hayvan çadırı kurulacak. 
Bir milyon 337 bin 500 lira bütçeli projenin 940 bin lirasının KOP idaresi tarafından karşılanacağı kaydedildi. Yerköy ilçesinde geniş mera alanlarının imkan olarak görülmesinin yanında, tamamı meraya dayalı hayvancılık yapan üreticilerin genellikle kış mevsiminde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle hayvanlarını meraya çıkartamadıkları hatırlatıldı. Hayvanların yavrulama döneminde yaşanan sıkıntılar, kat edilen mesafe, zaman ve iş gücü nedeniyle her gün meraya çıkmanın zorluğu, hayvan sağlığı konusundaki dezavantajlar gibi sorunların giderilmesi, yetiştiriciliğin en iyi, etkin şekilde yapılması amacıyla 25 adet portatif barınak kurulmasına yönündeki çalışmalarına KOP İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulundu. Yararlanıcıların, küçükbaş hayvancılık yapan 100-300 baş arası hayvanı olan üreticiler arasından, özellikle yaylacılık yapan üreticilerden seçileceğinin altı çizildi. Yerköy Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Orhan, kurum olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Orhan, ‘’Bu bağlamda koyunculuğun geliştirilmesi için doğrudan ya da dolaylı birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz küçükbaş hayvan sayımızın artarak daha büyük bir ekonomik değere sahip olmasıdır’’ dedi. Tarım İlçe Müdürü Orhan, özel malzeme ile yapılan çadırların istenen her yere, her boyutta kurulabildiğini, yazın sıcak, kışın soğuk havayı içeri almadığını aktardı. Orhan, çadırların içinde küçükbaş hayvanların rahat ettiğine vurgu yaparak, projenin bölge hayvancılığına ve diğer üreticilere örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Besicilere çadır Desteği
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