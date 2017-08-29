Besiciler TZOB'u tanımıyor!

Pazara hayvanlarını getiren kurban yetiştiricilerinden bazıları "durum iyi" dese de, bir çoğu destek alamadıkları için, yem fiyatlarındaki pahalılık için kurban pazarlarının yetersiz olduğunu dile getiriyor. Ayrıca bazı besiciler, çiftçilikle uğraşan vatandaşların kayıtlı olmaları gereken ziraat odalarının bağlı olduğu Türkiye'nin en büyük çiftçi örgütü Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) sorunlarını yetkililere ulaştıramadığını öne sürdü. Bazı besicilerin TZOB'un varlığından bile haberdar olmadığı da görüldü.

Kurban pazarındaki besiciler sorunlarını İHA muhabirine aktardı

Hayvanlarını Yozgat'tan getiren Murtaza Akdemir, geçen seneye göre bu yıl hayvanların daha pahalı olduğunu, yemi 55 TL'den aldığını, samanın kilosunun ise 600 TL'ye çıktığını belirterek, alıcının zorlandığını dile getirdi. TZOB'tan haberi olmadığını söyleyen Akdemir, "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Vatandaşı köylüyü bitirmek istiyorlar daha doğrusu. Biz hiçbir destek görmedik" dedi.

"KİMSEDEN DESTEK YOK, HALİMİZ PERİŞAN"

Yine Yozgat'tan gelen besici Yahya Koç ise, pazarlarda herkesin sıkıntılı olduğunu dile getirerek, TZOB'un vereceği desteklerin sözde kaldığını söyledi. Besici Mücafer Emrebaş da durumun çok kötü olduğunu ifade ederek, "Ben bu yıl zarar ettim, malımı geri götüreceğim" derken TZOB'a ilişkin de "Hiç arayan soran yok, köylünün hali perişan. Bize kimseden destek yok" şeklinde konuştu.

Bir başka hayvan besleyicisi Fahrettin Mercantaş da, kurban pazarlarındaki duruma ilişkin kendisinin 20 tane hayvan sattığını ve 5 hayvanının kaldığını belirterek durumların iyi olduğunu söyledi. Ancak alıcıların da ucuza alacaklarını beklerlerse yanılacaklarını belirtti. Geçen yıla göre fiyatların yüzde 15 fazla olduğunu söyleyen Mercantaş, ayırca kapalı bir pazar kurulmasını talep ederek, TZOB'dan gelen desteğin de yetersiz olduğunu dile getirdi.

Kurban pazarlarındaki pazarlıklarda gerilim bazen artsa da ortaya yüz güldüren görüntüler çıktı.

