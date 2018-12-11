Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91868
ALTIN
216.158
DOLAR
5.3810
STERLİN
6.7893
EURO
6.1255

BESiCiLER SERTiFiKALANDI

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta, hayvancılık sektöründeki işletmelerde yapılan denetimler sonucunda, hastalık tespit edilmeyen işletme yöneticilerine sertifikaları verildi.

BESiCiLER SERTiFiKALANDI

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta, hayvancılık sektöründeki işletmelerde yapılan denetimler sonucunda, hastalık tespit edilmeyen işletme yöneticilerine sertifikaları verildi.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
62 Okunma
BESiCiLER SERTiFiKALANDI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hayvancılık işletmelerinin artık hastalıktan ari işletmeler olacağını söyledi. Özdemir, ‘’Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi uygulanmaktadır. Söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılmaktadır’’ dedi. 
Özdemir, hayvanları kayıt altına alınmış, hayvan refahı açısından asgari teknik ve hijyenik şartları taşıyan, işletmesinde karantina ünitesine sahip, süt sağım ünitesi veya soğutma tankı bulunan, işletmeye hayvan giriş-çıkışlarında gerekli izolasyon ve sağlık kurallarını uygulayan, hayvan hareketleri ve sağlık şartları ile ilgili kayıt tutan damızlık süt işletmeleri hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası müracaatında bulunabildiklerini hatırlattı. Özdemir, ‘’Müracaatı uygun bulunan işletmelerde yapılan tespit ve denetimlerden uygun sonuç alındığı takdirde Brucella ve Tüberküloz hastalıkları yönünden tarama işlemleri başlatılmaktadır. Yapılacak testler sonucunda yılsonunda Brucella ve Tüberkülozis hastalıkları yönünden tüm hayvanlardan negatif sonuç alınması durumunda işletme için hastalıktan ari işletmeler için ‘Sağlık Sertifikası’ tanzim edilmektedir. O tarihte işletmede bulunan damızlık boğalar ve 6 aylık yaştan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için destekleme miktarı hayvan başı 450 liradır’’ diye konuştu.
Tarım İl Müdürü Özdemir, 2017 yılına kadar Yozgat’ta hastalıktan ari işletmeler için verilen ‘Sağlık Sertifikası’ bulunduran işletme olmadığını söyledi. Özdemir, son 2 yıl içerisinde yapılan titiz çalışmalar ile Akdağmadeni ilçesinde 6, Yozgat merkezde 3, Sorgun ve Şefaatli’de 2’şer, Boğazlıyanve Saraykent’te 1’er olmak üzere olmak üzere toplam 15 ari işletme müracaatı sağlandığını kaydetti. Özdemir, ‘’Şu an itibarı ile ülkemiz genelinde en fazla ari işletmeye sahip 10 ilden bir tanesinin de Yozgat. Önümüzdeki yıllarda ari işletme sayılarının katlanarak artacağını, Yozgat'ın hayvan hastalıkları ve damızlık hayvan temini açısından en güvenilir illerden bir tanesi haline geleceğine inanıyorum’’ ifadelerini kullandı. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Topluluk ilk çalışmasını yaptı
Topluluk ilk çalışmasını yaptı
DEAŞ Operasyonu
DEAŞ Operasyonu
Konya’yı gezdiler
Konya’yı gezdiler
Ovakent’te ağaçlandırma
Ovakent’te ağaçlandırma
Ormanlık alanı temizlediler
Ormanlık alanı temizlediler
Yerel yönetimler konuşuldu
Yerel yönetimler konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim