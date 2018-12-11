BESiCiLER SERTiFiKALANDI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hayvancılık işletmelerinin artık hastalıktan ari işletmeler olacağını söyledi. Özdemir, ‘’Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi uygulanmaktadır. Söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılmaktadır’’ dedi.

Özdemir, hayvanları kayıt altına alınmış, hayvan refahı açısından asgari teknik ve hijyenik şartları taşıyan, işletmesinde karantina ünitesine sahip, süt sağım ünitesi veya soğutma tankı bulunan, işletmeye hayvan giriş-çıkışlarında gerekli izolasyon ve sağlık kurallarını uygulayan, hayvan hareketleri ve sağlık şartları ile ilgili kayıt tutan damızlık süt işletmeleri hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası müracaatında bulunabildiklerini hatırlattı. Özdemir, ‘’Müracaatı uygun bulunan işletmelerde yapılan tespit ve denetimlerden uygun sonuç alındığı takdirde Brucella ve Tüberküloz hastalıkları yönünden tarama işlemleri başlatılmaktadır. Yapılacak testler sonucunda yılsonunda Brucella ve Tüberkülozis hastalıkları yönünden tüm hayvanlardan negatif sonuç alınması durumunda işletme için hastalıktan ari işletmeler için ‘Sağlık Sertifikası’ tanzim edilmektedir. O tarihte işletmede bulunan damızlık boğalar ve 6 aylık yaştan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için destekleme miktarı hayvan başı 450 liradır’’ diye konuştu.

Tarım İl Müdürü Özdemir, 2017 yılına kadar Yozgat’ta hastalıktan ari işletmeler için verilen ‘Sağlık Sertifikası’ bulunduran işletme olmadığını söyledi. Özdemir, son 2 yıl içerisinde yapılan titiz çalışmalar ile Akdağmadeni ilçesinde 6, Yozgat merkezde 3, Sorgun ve Şefaatli’de 2’şer, Boğazlıyanve Saraykent’te 1’er olmak üzere olmak üzere toplam 15 ari işletme müracaatı sağlandığını kaydetti. Özdemir, ‘’Şu an itibarı ile ülkemiz genelinde en fazla ari işletmeye sahip 10 ilden bir tanesinin de Yozgat. Önümüzdeki yıllarda ari işletme sayılarının katlanarak artacağını, Yozgat'ın hayvan hastalıkları ve damızlık hayvan temini açısından en güvenilir illerden bir tanesi haline geleceğine inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

