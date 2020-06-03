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Besi işletmelerine destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırmızı Et Üreten Besi İşletmeleriyle ilgili projelere yönelik desteği sürdürüyor. Besi işletmelerine verilecek desteklerle kurulacak yeni tesisler Yozgat'ta hayvancılık sektörünü daha da etkin hale getirmesi bekleniyor.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:34
Besi işletmelerine destek

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, 9’uncu çağrı döneminde kırmızı et üreten besi işletmelerine yüzde 50 ila 70 arasında hibe desteği verdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘’Üstelik 5 bin ila 500 bin avro arasında gerçekleştirebileceğiniz yatırımlarınızda inşaat ve makine ekipman alımında tüm vergilerden muafiyet vardır’’ denildi. Bu kapsamda, en az 30, en fazla 250 sığır, en az 10, en fazla 50 manda, en az 100, en fazla 500 koyun, en az 100, en fazla 500 keçi kapasiteli ahırların/ ağılların inşasına da destek verildiği kaydedildi. Aynı kalem içerisinde ahır ve ağılların genişletilmesi, modernizasyonu, mera yönetimine yönelik çit, kapıların inşası,  modernizasyonu veya genişletilmesi, yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu ve makine garajları yapımına da destek verdiğinin altı çizildi. Açıklama şu bilgiler yer aldı; ‘’Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi, Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi, Jeneratör odası, istinat duvarı, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar yapılması gibi inşaat işleri, Balya makinası, silaj makinası römork gibi yem hazırlama makinaları, Sulama, hayvan bakımı, arıtma, gübre yönetimi, yenilenebilir enerji sistemleri için gerekli ekipmanlar, Sürü yönetim sistemi, bilgisayar, güvenlik kamerası, jeneratör gibi diğer ekipmanlar, Yapım işleri için mimari proje, statik proje gibi çizimler ve danışmanlık hizmetleri, Tabela ve pano gibi görünürlük harcamaları da desteklenmektedir.’’ 

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Besi Işletmelerine Destek
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