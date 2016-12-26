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Beş yıldızlı borsa

26 Aralık 2016 Pazartesi 04:00
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Yozgat Ticaret Borsası 12. dönem Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi sürecine dahil edildi.

Beş yıldızlı borsa
Ticaret Borsası yoğun bir çalışma temposunuz sonucunda Türk Loydu tarafından yapılan denetimi başarı ile tamamlayarak akredite oldu.
2015 yılının Şubat ayından itibaren başlayan süreçte Yozgat Ticaret Borsası Akreditasyon faaliyetlerine dahil bütün çalışmaları borsa yönetim kurulunun koordinasyonu ve personelin özverili çalışmaları ile tamamlandı.
Akreditasyon süreç olarak oda ve borsaların faaliyetlerinin uluslar arası standartlara uyumlu haline getirilerek hizmet kalitelerinin artırılması anlamına geliyor. Bu bağlamda borsa faaliyetlerinde kalite çıtasını daha da yükselterek üyelerimize daha üst düzey çağdaş borsacılık hizmetleri sunacak.
Bu sürece dahil olmak kadar sürecin takip edilmesi zorunluluğu, borsamız çalışanlarına bundan sonraki zamanlarda da daha fazla sorumluluk yükleyecek. Bu sorumluluk anlayışı ile Yönetim Kurulu üyelerimiz ve borsa çalışanlarımız ilimiz ve yöremiz adına daha verimli faaliyetlerde bulunacak.

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