Beş yıldız şart

Yurtnaç, istihdamı artırma gayesiyle başlattıkları projelerin takibini sürdürdüklerini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, “Bizler tüm bunları yaparken yerel girişimciler de mesela bir beş yıldızlı otel inşa etmelidirler” diye konuştu.

Yozgat’a yatırımcı çekebilme arzuyla başlayan işadamları zirvesi sonucu, organize sanayi bölgesinde çorap üretimi yapacak bir firmanın yatırımlarını hızlandırdığını örnek vererek, “Yozgat’ın fırsatlarını her kulvarda anlatmaya devam ediyoruz. Bunun için EMİTT gibi fuarlarda yer alıyoruz. Yozgat’a hükümet hızlı tren, havaalanı ve üçüncü organize sanayiyi inşa ederken, yerel müteşebbisler de buraya bir beş yıldızlı otel inşa etmelidir” şeklinde konuştu.

Vali Yurtnaç, bu tür yapı ve olanakların yatırımcı için önemli olduğunu hatırlatarak, “İlinizin ulaşım imkanları kısıtlıysa, demir yolunuz yoksa deniz kıyısında olmanıza rağmen limanınız yoksa özel sektör yatırım yapmaz. Yozgat bu açıdan şanslı bir konumda ama yerel düzeydeki ihtiyaçlarını da gidermesi lazım” ifadelerinde bulundu.