Beş yerde sofra kurdu

Yozgat Belediyesi bu yıl Ramazan etkinliklerine ara vererek, sadece beş noktada iftar buluşmaları gerçekleştirdi. Önceki yıllarda kültürel ve sosyal etkinliklere de imza atan Yozgat Belediyesi, bu yıl Ramazan ayında kültürel ve sosyal etkinlikleri tamamıyla kaldırdı. Belediye tarafından beş farklı mahallede iftar programları düzenlenerek, vatandaşlarla birlikte iftar yapıldı. Yaklaşık 15 bin kişiyle iftar sofralarında buluşan Yozgat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 300 kişiye de iftar yerinde sıcak yemek sundu. Önceki yıllarda kültürel etkinliklere de yer verilen Ramazan ayında, bu yıl kültürel ve sosyal etkinlikler son buldu. Öte yandan Yozgat Belediyesi sosyal yardım birimi ise bayram öncesi ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yaşlıları da evlerinde ziyaret ederek lokum, bayram şekeri ve kolonya içeren bayram paketlerini de vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

