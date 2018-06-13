Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95307
ALTIN
191.491
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1457
EURO
5.3832

Beş yerde sofra kurdu

YOZGAT Belediyesi Ramazan ayı boyunca beş farklı noktada toplu iftar buluşmaları tertipleyerek vatandaşlarla buluştu.

Beş yerde sofra kurdu

YOZGAT Belediyesi Ramazan ayı boyunca beş farklı noktada toplu iftar buluşmaları tertipleyerek vatandaşlarla buluştu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
8 Okunma
Beş yerde sofra kurdu

Yozgat Belediyesi bu yıl Ramazan etkinliklerine ara vererek, sadece beş noktada iftar buluşmaları gerçekleştirdi. Önceki yıllarda kültürel ve sosyal etkinliklere de imza atan Yozgat Belediyesi, bu yıl Ramazan ayında kültürel ve sosyal etkinlikleri tamamıyla kaldırdı. Belediye tarafından beş farklı mahallede iftar programları düzenlenerek, vatandaşlarla birlikte iftar yapıldı. Yaklaşık 15 bin kişiyle iftar sofralarında buluşan Yozgat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 300 kişiye de iftar yerinde sıcak yemek sundu. Önceki yıllarda kültürel etkinliklere de yer verilen Ramazan ayında, bu yıl kültürel ve sosyal etkinlikler son buldu. Öte yandan Yozgat Belediyesi sosyal yardım birimi ise bayram öncesi ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yaşlıları da evlerinde ziyaret ederek lokum, bayram şekeri ve kolonya içeren bayram paketlerini de vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hafız adayları buluştu
Hafız adayları buluştu
Burası uzak değil çok yakın
Burası uzak değil çok yakın
Çocukların gözdesi Dut ağaçları
Çocukların gözdesi Dut ağaçları
YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMiYOR
YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMiYOR
Borsa’dan yardım geleneği
Borsa’dan yardım geleneği
Sarımbey’de Kamulaştırma
Sarımbey’de Kamulaştırma

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim