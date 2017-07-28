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Beş bin plaka düzenlendi!

Yozgat’ta kayıtlı 35 bin plakadan 5 bini Türk stantları ölçüsünde yenilendi. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliği ile sürücülerin cezai duruma düşmemesi için yoğun bir mesai ile plaka yenileme çalışması yürütüldü. 

Beş bin plaka düzenlendi!

Yozgat’ta kayıtlı 35 bin plakadan 5 bini Türk stantları ölçüsünde yenilendi. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliği ile sürücülerin cezai duruma düşmemesi için yoğun bir mesai ile plaka yenileme çalışması yürütüldü. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
28 Temmuz 2017 Cuma 07:05
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Beş bin plaka düzenlendi!

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni düzenlemenin zorunlu hale gelmesi ile birlikte Yozgat’ta kayıtlı 35 bin plakadan 5 bininin yenilendiğini söyledi. 
PLAKALAR NEDEN DEĞİŞTİ?
Yeni plaka uygulamasının Yozgat’taki son durumu hakkında bilgi veren Bakıcı, gazetemize yaptığı açıklamada ilk olarak plaka değişikliğinin nedenlerine değindi. 
Bakıcı; “Plaka değişikliğinin sebebi, plakalar son yıllarda çok fazla dejenere olmuştu, çeşitlilik artmıştı. Gençler arasında özellikle Türk standartlarına aykırı harfler kullanılıyordu. Bakanlık kanun hükmünde kararname ile plakaların Türkiye genelinde standart haline getirilmesini uygun gördü. İyi de oldu. Standart dışı çok ciddi plaka oranı vardı” dedi. 
PLAKA CİVATASI AĞIR KUSURA GİRECEK!
Plakalardaki standart dışı uygulamaların araç muayenelerinde ağır kusura gireceğini hatırlatan Bakıcı, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. 
“Mesele plakada civatalama sırasında sayı değişimi oluyor farklı plakalara cezalar gidiyordu. Ölçüler, sayı karakterleri, plakadaki yeri değişti. Plakadaki vidanın yeri artık ağır kusur nedeni muayene sırasında” diyen Bakıcı, şunları kaydetti: 
“Yozgat'ta plakaların yüzde 20'si büyük oranda değişti. 35 bin 66 plakalı aracımız var, aşağı yukarı bunun yüzde 20'si standart dışıydı. Şuana kadar yaklaşık 5 bin plaka değişimi oldu. 3 Temmuz'dan itibaren değişim devam ediyor. Standart dışı plakalar artık muayeneden geçmeyecek ve ağır kusur nedeni sayılacak. Bu arada uygunsuz plakalar trafik polisleri tarafından cezaya tabi tutulacak. Bunun da 420 TL cezai işlemi var. Vatandaşların mağdur olmaması için odamıza başvurmalarını istiyoruz. Önce trafik tescil müdürlüğüne başvuracaklar, oradan da dolduracakları formla plaka baskısını odamızda yapıyoruz.”


 

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