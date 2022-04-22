Berlin’den destek

Aslen Nevşehir Kozaklı’lı olan ve Berlin’de taksi şoförlüğü yapan Eren Öztürk daha önce aşevine yapmış olduğu kurban bağışının ardından bu seferde gıda kolisi yardımlarıyla destek oldu.

Ramazan ayı dolayısıyla, Berlin Turgut Alp Cami ve Türk Federasyonu Turgut Alp Kültür Merkezi olarak Öztürk, ilçe de bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere gıda kolisi yardımında bulundu. Öztürk’ ü telefon ile arayan Kaymakam Ali Açıkgöz, yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Ramazan ayının yardımlaşma ikliminin tüm Yozgat’ta hissedildiğini ifade eden Açıkgöz, “Devletimiz, vatandaşımıza tüm imkanlarıyla kol kanat gererken hayırsever vatandaşlarımız da bu süreçte iyilikte birbiriyle yarışıyor. Sayın Valimiz Ziya Polat’ın himayelerinde başlayan ve ilçemizde gerçekleşen İftar programında da gördüğümüz şu ki; Yozgat, müthiş bir birliktelik şehri. Burası, adeta iyilikte yarışanların diyarı… Aşevi projemiz olsun, Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu projemiz olsun, diğer sosyal projeler olsun, hepsinde hayırseverlerimiz projelerde yer almak ve destek olmak için ne gerekirse yapıyorlar. Rabbimiz tüm hayır sahiplerinin hayırlarını kabul buyursun. Mallarını Allah yolunda harcadıkları için kendilerine misli misli daha fazlasını versin” ifadelerini kullandı.