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Berenin içinde bulundu

AKDAĞMADENİ ilçesinde tarihi eser kaçırmak isteyen şahıslara yönelik jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Berenin içinde bulundu

AKDAĞMADENİ ilçesinde tarihi eser kaçırmak isteyen şahıslara yönelik jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

14 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Berenin içinde bulundu

Jandarma tarafından yapılan operasyonda şüphelinin elindeki bere içerisine gizlenmiş 50 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke el geçirildi. Jandarma, Akdağmadeni ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu ve Sivas’a götürüleceği duyumunu aldı. Duyum üzerine harekete geçen ekipler, Akdağmadeni Yedişehirli Köyü mevkiinde aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin elinde tuttuğu berenin içinde 50 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
 

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Berenin Içinde Bulundu
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