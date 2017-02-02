Bereketli protokol

Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Daire Başkanı Dr. Yusuf Arslan’ın katılımı ile imzalanan “Tarımda İşbirliği” protokolü kapmasında yapılması planlanan çalışmalar hayata geçmeye başladı.

Yozgat’ta tarım stratejilerinin oluşturulmasına yön vermek, çiftçilere ve teknik personelin eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini geliştirmek, yeni tarım tekniklerini çiftçiye ulaştırmak, çiftçilerin ekonomik düzeyini artırmak ve ilimiz tarımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla tarım paydaşları arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi amaçları doğrultusunda, Ziraat Fakültesi öğretim elemanları tarafından Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendislerine yönelik teknik eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programı öncesi konuşma yapan Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özgür Memiş, düzenlenen eğitim programlarının amacına ulaşacağını söyledi.