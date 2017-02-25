Bereket saçacak!

Yaklaşık 20 bin hektar araziye su sağlayacak barajın 2019 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve Yozgat’ın bereketli topraklarını suya kavuşturacak olan Oğulcuk Barajı’nda yüzde 46 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Boğazlıyan’da 18 bin 720 dekar araziye su sağlayacak barajın 2019 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Yüzde 46 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Boğazlıyan Oğulcuk Barajı temelden 30,5 metre yüksekliğe ve 16 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Baraj inşaatında, baraj gövde dolgusu ve kapama seddesi çalışmalar ise devam ediyor.

Projenin Bütün Ünitelerinin 2019 Yılı Sonunda Tamamlanması Hedefleniyor

Oğulcuk Barajı'nın hizmete girmesi ilçe tarımına çok ciddi katkı sağlanacağını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim Kanalı işi kapsamında da Oğulcuk Barajı rezervuarına su ileteceğiz. Regülatör ve iletim kanalı inşaatında da yüzde 46 fiziksel gerçekleşme sağlamış bulunuyoruz. Diğer taraftan Boğazlıyan Oğulcuk Barajı Sulamasının inşaat ihale çalışmaları ise devam ediyor. Baraj, regülatör, iletim kanalı ve sulama ünitelerinden müteşekkil Oğulcuk projesinin bütün ünitelerine ait inşaatı eş zamanlı olarak 2019 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.





ÇİFTÇİLER DAHA FAZLA KAZANÇ ELDE EDECEK

Bölge çiftçilerinin tarlalarını Oğulcuk Barajı'ndan sulayarak, daha az maliyetle, daha fazla ürün elde edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu projenin hayata geçmesi ile Boğazlıyan ziraatı hayat bulacak. Proje Boğazlıyan'ın gelişip kalkınması, hizmet ve yatırımlara kavuşması noktasında büyük pay ve katkı sağlayacak. Baraj ve sulamanın tamamlanması ile kıraç topraklardan bereket fışkıracak, üründe çeşitlilik artacak, çiftçimiz daha fazla kazanç temin edecek” diye konuştu.