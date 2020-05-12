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Berberler mutlu

Yozgat’ta berber ve kuaförler müşterileriyle buluştu.

12 Mayıs 2020 Salı 00:56
Berberler mutlu

YOZGAT’ta berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra iş yerlerini açarak hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. Randevu sistemiyle çalışan berber ve kuaförler ilk müşterilerini tıraş etti. Berber İbrahim Selvi, 50 gün sonra iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Saat 09.00 itibarıyla işimize başladık, müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Veli Aydoğan da, "Uzun süre iş yerimiz kapalıydı, mağdur olduk. Bugün çok şükür işimize başladık" diye konuştu.

Müşterilerden Muhammet Fatih Akova ise uzun zamandır saç tıraşı olamadığını, berberlerin açılmasına çok sevindiğini belirtti.

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Berberler Mutlu
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