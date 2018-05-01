Berat verildi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 1inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken 14 Nisan 2018 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi sınırları içerisinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma neticesinde Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal şehit düşmüştü. Sarıkaya’nın Küçükçalağıl Köyünde ikamet eden şehidimizin ailesini Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ziyaret etti. Ziyarette şehidimizin ailesine şehadet beratı, hizmet anısı ve taziye mektubu takdim edildi.