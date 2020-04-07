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Berat, tevbe etme günüdür

YOZGAT İl Müftü Vekili Süleyman Erdoğlu, Barat Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

07 Nisan 2020 Salı 13:46
Berat, tevbe etme günüdür

Eroğlu, 7 Nisan Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gecenin Berat Gecesi olduğunu söyledi. Berat gecesinin, günahlarımıza tevbe etme, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini isteme ve O'nun inayetiyle kurtuluşa erme zamanı olduğunu dile getiren Eroğlu, ‘’Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip Rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir. Allah’ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş beratı alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştıran Rabbimize sonsuz Hamd-ü senalar olsun. Örnek hayatıyla insanlığa imanın ve ihsanın yollarını öğreten Resûl-i Ekrem (s.a.s)’e salat ve selam olsun. Berat Gecesini fırsat bilerek kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek olup Rabbimize yönelelim. O’na kulluğumuzu arz edelim. Bu vesileyle unuttuğumuz ihmal ettiğimiz sorumlulukları, bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hataları, üzerimizdeki kul ve kamu haklarını yeniden gözden geçirelim. Bu vesileyle Yozgat halkımızın ve tüm İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, sağlık ve huzura vesile olmasını diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve koronavirüs hastalığından kurtularak girmeyi Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum’’ dedi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 13:52
Anahtar Kelimeler:
Günahlarımıza Tevbe Etme Günüdür
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