Berat kandilini kutladı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı af, merhamet ve mağfiret vesilesi olan Berat Kandilini hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Berat Kandili, Müslümanlar olarak vicdanlarımızı muhasebeye çekme, nefislerimizi terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarımızın telafisi için eşsiz bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Köse, ‘’Kandiller, insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir. Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili, hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından birisi, ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı bir gecedir. Her anımızın bir servet taşıdığı ömrümüzde bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalar için af dileyeceğimiz bu önemli gecede tüm dualarımızın kabul olmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan'ın müjdecisi, Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiği Berat gecemizin hemşehrilerime ve tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Cenabı Allah’ın bizleri Ramazan ayına sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde ulaştırmasını niyaz ediyorum’’ dedi.