BERAT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Yozgat İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili nedeniyle başta Çapanoğlu Büyük Camii ve Bilal Şahin Camii olmak üzere müftülüğe bağlı bütün camilerde Berat Kandili Programı düzenlendi. Semaya açılan ellerin geri çevrilmediği, yapılan ibadetlerin kabul olduğu Berat Kandilinde Yozgat genelindeki bütün camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu. Müftülük bünyesinde görev yapan personeller merkezi camilerinde halkla buluştu. Akşam namazına müteakiben sohbet ve programlar icra edildiğini ifade eden İl Müftüsü Ali Gülden, “ Af dilemek için zaman ve mekân şart değildir. Fakat bazı vakitlerin daha bereketli kılınmış olması da, müminlere Yüce Rabbimizin bir ikramıdır. Bu özel ikramlardan birisi de Berat Kandilidir. Berat Kandili ramazan ayının müjdecisidir. Peygamber Efendimiz bu gecede birçok insanın kurtuluşa ereceğini, affedileceğini, Allah'ın mağfiretine mazhar olunacağını bizlere müjdelemiştir. Bu gecede yapılacak ibadetlerin bizleri günahlardan temizleyeceğini ve affedilmemize vesile olacağını Allah Rasulü (s.a.s) ne güzel ifade etmiştir: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (keyfiyetini bilemediğimiz bir halde) en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim...’ buyurmuştur. Her yaştan kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-yaşlı ailece her kesimin katıldığı binlerce kişi camilerde saf tutup namaz kılıp dua etti. Program sonrasında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu” dedi.

SARIKAYA

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Berat Kandili vesilesiyle öğrenci pansiyonlarını ziyaret etti. Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur eşlik etti.

Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdunu ve Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Kız Öğrenci pansiyonunu ziyaret eden Yoldaş, öğrencilerle tek tek görüştü.

Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Şube Müdürleri öğrencilerin Berat kandillerini kutladı. Öğrencilerle sohbet eden ve bir süre birlikte vakit geçiren Şube Müdürleri, görevli öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek ziyaretleri sonlandırdılar.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından camilerde kandil programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Atıf Akşit, camilerde buluşup vatandaşların Berat kandilini kutladı.

ŞEFAATLİ

Şefaatli İlçesinde, Berat kandili tüm camilerde idrak edildi. Başta Merkez Yeşilyurt Camii ve Haznevî Camii olmak üzere ilçesindeki tüm camilerde Berat Kandili yoğun bir katılımla idrak edildi. Kur'an tilavetleri, Mevlid-i Şerifler ve ilahilerin okunduğu programlarda eller semaya açılıp Allah'tan afv-ü mağfiret dileyerek dualar edildi. Haznevî Camii'ndeki programda Şehit Osman Belkaya İmam Hatip Lisesi öğrencileri de görev aldı.

YENİFAKILI

Yenifakılı ilçesinde, Merkez Çarşı Camiinde Berat Gecesi Programı icra edildi. Programda Kur’an’ı Kerim Tilavetlerinin ardından İlçe Müftüsü Recep Şimşek tarafından vaaz verildi. Şimşek, “Ramazan ayının habercisi ve rahmet mevsimi üç ayların bereketli zamanlarından Berat Gecesi'ne bizleri eriştiren Cenab-ı Allah’a hamd-ü senalar olsun” ifadelerini kullandı. Camii çıkışı vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinde, Kabalı köyü gençleri ve çocukları camiyle ve namazla buluşmak için adeta yarış yaptı. İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir’in de katıldığı programda gençler yatsı namazı eda eti. Akdemir, “Berat Kandili öncesinde böyle bir programı organize eden hocalarımıza, katılım sağlayan tüm gençlerimize , çocuklarımıza , cami cemaatimizle ve hazırlıkların yapılmasında katkı sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” İfadelerinde bulundu.