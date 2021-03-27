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BERAT KANDiLi

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında, Bugünü yarına bağlayan gecenin Berat Gecesi olduğunu belirterek, ‘’Berat gecesi, günahlarımıza tövbe etme, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini isteme, O'nun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır’’ dedi.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:42
BERAT KANDiLi

 Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip Rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vakti olduğuna dikkat çeken Müftü Sezik, ‘’Allah’ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş beratı alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Örnek hayatıyla insanlığa imanın ve ihsanın yollarını öğreten Resûl-i Ekrem (s.a.s)’e salat ve selam olsun. Cenâb-ı Hakkın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil, Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tevbe edip, Rabbimizin af ve mağfiretine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Yozgatlı kardeşlerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Berat Kandil’ini tebrik ediyor; bu kutlu zaman diliminin ülkemizin ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine, kardeşliğe, barış ve huzura vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum’’ diye konuştu. Beraat Kandili nedeniyle bugün akşam yatsı namazından önce Çapanoğlu Büyük Camiinde ve Bilal Şahin Külliyesi’nde program yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili
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